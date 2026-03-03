Мощные взрывы: Израиль и США наносят удары по Тегерану
Израиль и США наносят удары по иранской столице
Столица Ирана Тегеран подверглась атаке со стороны Израиля и США. Под ударом сразу несколько районов, сообщает ТАСС.
По данным СМИ, происходят мощные взрывы. При этом информации об их происхождении пока нет.
До этого израильские военные объявили о старте новой волны ударов по правительственным объектам в Тегеране.
Ранее корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о новой атаке на американскую военную базу «Арифджан», расположенную в Кувейте.
