Мощная песчаная буря накрыла Египет

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По данным Egyptian Streets, это природное явление, сопровождаемое сильным ветром и грозами, настигает страну каждую весну.

Отмечается, что из-за шторма температура в некоторых районах будет достигать 40 градусов.

Пыльная буря «Хамасин» в переводе с арабского означает «50-дневный пустынный ветер». Считается, что именно столько дней держится непогода.

Ранее житель Тюменской области снял на видео огромный пыльный столб, который появился на газовом месторождении. Мужчина за кадром задавался риторическим вопросом, в какую сторону смерч уносит пыль.