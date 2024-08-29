Морпехи захватили пленного из украинского батальона «Шквал» в Курской области

Морпехи 382-го батальона 810-й бригады Черноморского флота захватили в плен украинского осужденного, которого ВСУ принудительно отправили на фронт. Мужчина утверждает, что он расстрелял командиров своей бригады, сообщает Telegram-канал « Два майора ».

Украинский военнопленный оказался уроженцем Херсона 1987 года рождения. По словам мужчины, ранее он отбывал наказание в колонии. В ноябре 2023 года туда прибыли представители ВСУ, которые принудительно заставили осужденных вступить в свои ряды.

Как отмечает военнопленный, за отказ они угрожали физической расправой. В итоге мужчина согласился уйти на фронт, а затем его доставили в Харьковскую область. Он попал в 92-ю бригаду подразделения «Шквал» ВСУ.

Военнопленный рассказал, что он вместе с сослуживцами расстреляли командира бригады с позывным Кельт, старшего сержанта с позывным Фокс, первого заместителя комбата Кильта и самого комбата с позывным Киндер.

После чего их отправили занять оборону села Спальное в Курской области. На подъезде к населенному пункту БТР украинских военнослужащих был разбит. Затем их самих взяли в плен морпехи.

«Шквал» был полностью сформирован из бывших заключенных. Ранее сообщалось, что подразделение было брошено на передовую без спецподготовки.