Морпехи армии России спасли военного ВСУ на поле боя
Российские военные помогли брошенному на поле боя солдату ВСУ
Российские военные помогли брошенному на поле боя раненому солдату ВСУ, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Раненного боевика ВСУ бросили сослуживцы во время боя в селе Урожайное.
Морпехи 40-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота оказали вражескому солдату помощь.
«Спасибо большое морпехам, что не дали мне умереть, спасибо медикам, что спасли мне жизнь», — рассказал солдат ВСУ Руслан Тертичный на опубликованных агентством кадрах.
Ранее киевские власти заявили, что украинские военнослужащие оставили свои позиции в Урожайном в Донецкой Народной Республике.