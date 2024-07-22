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Российские военные помогли брошенному на поле боя раненому солдату ВСУ, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Раненного боевика ВСУ бросили сослуживцы во время боя в селе Урожайное.

Морпехи 40-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота оказали вражескому солдату помощь.

«Спасибо большое морпехам, что не дали мне умереть, спасибо медикам, что спасли мне жизнь», — рассказал солдат ВСУ Руслан Тертичный на опубликованных агентством кадрах.

Ранее киевские власти заявили, что украинские военнослужащие оставили свои позиции в Урожайном в Донецкой Народной Республике.