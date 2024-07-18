ВСУ подтвердили оставление своих позиций в Урожайном в ДНР
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
В четверг представитель группировки ВСУ «Хортица» Назар Волошин заявил, что украинские военнослужащие оставили свои позиции в Урожайном в Донецкой Народной Республике, сообщает РИА Новости.
По словам Волошина, оборонные силы ВСУ отошли на другие позиции, оставив Урожайное.
Сообщения об оставлении ВСУ своих позиций в населенном пункте появились еще 11 июля, но тогда в «Хортице» это опровергали.
Ранее в Минобороны России заявили, что ВС РФ полностью взяли контроль над населенным пунктом Урожайное в ДНР. Подразделения группировки войск «Восток» вели там зачистку и разминирование.