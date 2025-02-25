Моряк на Дальнем Востоке погиб после загадочного сообщения родным

Моряк на Дальнем Востоке написал родным, что экипаж собирается его убить, а затем обставить все так, будто он сам совершил самоубийство. Через несколько дней семье мужчины сообщили, что он якобы свел счеты с жизнью, сообщает Baza .

29-летний моряк-моторист Антон Х. 3 декабря прошлого года отправился в рейс из Владивостока на судне «Амфитрита». Близкие рассказали, что спустя несколько дней мужчина начал присылать им загадочные сообщения.

В них Антон писал, что экипаж издевается над ним, а также хочет устроить расправу. Мужчина написал, что его убийство, вероятно, выдадут за суицид. Затем Антон перестал отвечать на сообщения родных.

Спустя два дня компания «Росрыбфлот» сообщила семье мужчины, что тот совершил суицид. Однако родные покойного не верят в это. Близкие моряка пытаются найти виновного в трагедии.

По словам возлюбленной Антона, тот 8 лет ходил в море на разных судах, никогда ни на что не жаловался. После того, как он попал на «Амфитриту», мужчина написал заявление на списание на берег. Это произошло 6 декабря. Он должен был покинуть корабль после этого, но в итоге погиб.

Ранее школьник в Перми совершил суицид. В предсмертной записке он написал, что его «больше не увлекают компьютерные игры».