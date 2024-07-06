Момент взрыва в насосной станции в Волгограде попал на видео

Telegram-канал SHOT опубликовал видео с моментом взрыва газового оборудования во время проведения сварочных работ на канализационно-насосной станции в Волгограде. В результате ЧП погибли два человека.

На кадрах видно, как за деревьями происходит взрыв. Огненный шар достигал в высоту несколько метров. Звук взрыва напугал птиц, которые начали разлетаться в стороны.

Ранее специалисты приступили к работе после жалоб местных жителей на регулярный запах газа. Во время проведения работ из-за утечки голубого топлива погиб 70-летний мужчина. В субботу на место была направлена бригада для окончательного устранения утечки.

Взрыв произошел во время проведения сварочных работ на объекте. Из-за него обрушились несущие конструкции котельной. Тело одного из рабочих выбросило взрывной волной. Под завалами обрушенных конструкций могут находиться три человека.