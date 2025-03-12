Момент взрыва в частном доме в Тобольске попал на видео

В Сеть выложили видео, на котором произошел взрыв в частном доме в подмосковном Тобольске. Тогда были ранены три человека, сообщает « 112 ».

На записи происходит взрыв газа. Крышу частного дома мгновенно сносит.

Появляется взрывная волна. В соседних многоэтажках выбивает стекла.

Врачи увезли в больницу женщину и ребенка из дома, находящегося неподалеку. Также они вытащили из-под завалов маленького ребенка. Все эти люди оказались в тяжелом состоянии.

Взорвался газовый баллон. Его держали дома.

Ранее сообщалось, что от частного дома почти ничего не осталось. На его месте расположены деревянные обломки.