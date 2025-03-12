Момент взрыва в частном доме в Тобольске попал на видео
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В Сеть выложили видео, на котором произошел взрыв в частном доме в подмосковном Тобольске. Тогда были ранены три человека, сообщает «112».
На записи происходит взрыв газа. Крышу частного дома мгновенно сносит.
Появляется взрывная волна. В соседних многоэтажках выбивает стекла.
Врачи увезли в больницу женщину и ребенка из дома, находящегося неподалеку. Также они вытащили из-под завалов маленького ребенка. Все эти люди оказались в тяжелом состоянии.
Взорвался газовый баллон. Его держали дома.
Ранее сообщалось, что от частного дома почти ничего не осталось. На его месте расположены деревянные обломки.