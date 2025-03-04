Момент убийства главы Завьяловского района Алтайского края попал на видео

В Сети опубликованы кадры, на которых запечатлено убийство главы Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко. Видео поделился Telegram-канал Baza .

Судя по кадрам, злоумышленник подкараулил 51-летнего Онищенко, когда тот подходил к машине. В этот момент преступник сидел в своем авто.

Как только он увидел Онищенко, то подбежал к нему с ружьем в руках и начал стрелять. Глава Завьяловского района пытался спастись, спрятавшись между машин, но не успел, получив ранение. Затем преступник выстрелил ему в голову и сбежал.

В убийстве подозревают бывшего главу местного комитета по делам молодежи Анатолия Фенина. Предварительно, у него с Онищенко был неразрешенный конфликт.

После убийства начальника Фенин скрылся с места преступления. Затем он попытался совершить суицид. В данный момент мужчина находится в реанимации.

Убийство Онищенко произошло 4 марта возле кафе. Мужчину подкараулили на выходе и выстрелили в него несколько раз из охотничьего ружья.