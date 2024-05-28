Момент страшного смертельного ДТП в Ростове-на-Дону попал на видео

«Подлетел на несколько метров»: в Ростове-на-Дону девушка насмерть сбила парня

В Ростове-на-Дону девушка за рулем автомобиля марки Citroen совершила странные маневр на улице Нагибина, во время которого насмерть сбила парня, подбросив его вверх на несколько метров, пишет Telegram-канал SHOT .

Момент смертельного наезда на пешехода попал на видео. На опубликованных в Сети кадрах видно, как Citroen начинает перестраиваться из среднего ряда в правый ряд перед пешеходным переходом, выезжает на тротуар и сбивает 21-летнего парня, который переходил через дорогу.

Во время удара молодого человека на несколько метров подбросило вверх. В результате он получил несовместимые с жизнью травмы и скончался до приезда скорой помощи.

Компетентным органам предстоит выяснить, почему 31-летняя девушка совершила странный маневр, повлекший за собой смерть человека.

Ранее в Москве произошло ДТП с наездом на двух подростков, которые на самокатах пересекали проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Оба школьника получили травмы.