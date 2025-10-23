Момент с попыткой поджога здания полиции в Петербурге попал на видео

Камеры видеонаблюдения запечатлели, как блогер-криминолог пытается устроить пожар в здании МВД на Загребском бульваре в Санкт-Петербурге. Видео с моментом преступления публикует «112» .

На опубликованных кадрах видно, как девушка подошла к зданию полиции. В руках у нее зажигательная смесь. Блогерша бросила бутылку в сторону здания.

Однако тара не долетела до самого здания и приземлилась на территории. Рядом стояли ведомственные машины. «Коктейль Молотова» пролетел близко от них.

Вскоре после этого девушка была задержана. В результате ее действий пострадавших нет, ведомственные автомобили не пострадали.

В отношении блогерши возбуждено уголовное дело за подготовку террористического акта. Предварительно, девушка пыталась поджечь здание МВД по указу мошенников.

