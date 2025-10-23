Автор тру-крайм фильмов планировала поджечь здание полиции в Петербурге

Создательница документальных фильмов о реальных преступлениях (тру-крайм) была задержана за подготовку террористического акта в Санкт-Петербурге. 29-летняя женщина, имея при себе «коктейли Молотова», намеревалась совершить поджог полицейского участка, пишет Baza .

Предварительно известно, что видеоблогерша, изучавшая криминологию и работавшая моделью, с самодельными зажигательными устройствами в сумке приблизилась к зданию полиции в Купчине и попыталась устроить пожар, повредив также находящиеся поблизости автомобили.

Злоумышленница успела бросить одну бутылку с зажигательной смесью, прежде чем была задержана правоохранителями. В результате инцидента никто не пострадал, материального ущерба нанесено не было.

Блогерша является выпускницей юридического факультета РГПУ им. Герцена, специализируется на уголовном праве. По окончании университета она заинтересовалась криминальной психологией и основала свой собственный блог, посвященный теме тру-крайм, где рассказывает о серийных убийцах и криминальных тенденциях. Общее число просмотров ее видео на YouTube превышает 100 тыс.

В настоящее время по факту случившегося уже возбудили уголовное дело.

