Момент мощного взрыва в Приморско-Ахтарске попал на видео

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SHOT опубликовал видео взрыва в Приморско-Ахтарске в результате атаки дронов

Во время ночной атаки украинских дронов в Приморско-Ахтарске Краснодарского края произошел взрыв в районе трехэтажного дома. Он попал на видео, сообщает SHOT .

На видеоролике показано, как вспышка от взрыва ответила машины и дом. Был слышен грохот.

В результате ЧП пострадали шесть человек, здание получило серьезные повреждения. Позднее в медучреждении от полученных ранений умерла шестилетняя девочка.

Из-за атаки дронов в Приморско-Ахтарске нарушена работа энергоподстанции. Сейчас во многих домах города нет электричества и воды. Специалисты проводят восстановительные работы.

Прошлой ночью над территорией трех регионов РФ сбили 50 украинских беспилотников самолетного типа. Их ликвидировали в Краснодарском крае, Запорожской и Ростовской областях.