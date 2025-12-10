Молоко попало в легкие: внезапная смерть младенца потрясла российский регион

сегодня в 17:08

В Дагестане месячный младенец умер после кормления грудью

В Дагестане произошла трагическая гибель младенца в возрасте чуть больше месяца. Предварительная причина смерти ребенка — попадание молока в легкие, сообщает Mash Gor .

По имеющейся информации, мать покормила малыша грудью и уложила спать, но спустя некоторое время ребенок скончался.

Отмечается, что семья, в которой произошла трагедия, характеризуется положительно и на учете в органах опеки или полиции никогда не состояла.

Точные причины и обстоятельства смерти младенца в настоящее время выясняются.

Похожее происшествие ранее случилось в Ленинградской области. Там двухмесячная девочка умерла во время того, как мать кормила ее грудью. Перед смертью у ребенка пошла кровь из носа.

