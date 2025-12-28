Молодой охранник ТЦ скончался во время дежурства в центре Москвы

Молодой охранник торгового центра скончался во время ночного дежурства в центре Москвы. Мужчине никогда не жаловался на проблемы со здоровьем, сообщает Mk.ru .

Инцидент произошел в ночь на воскресенье. 25-летний мужчина заступил на дежурство в ТЦ на улице Охотный ряд. Всю ночь он должен был находится в будке охраны. Около 08:00 тревогу забили коллеги мужчины, которым предстояло его сменить. Прибывшие на место врачи констатировали смерть.

По словам коллег погибшего, мужчина служил охранником в торговом центре более года и был на хорошем счету у начальства.

Ранее мертвого водителя обнаружили в автомобиле такси в Кировском районе Екатеринбурга. Обстоятельства смерти мужчины устанавливаются.

