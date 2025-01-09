Молодая британка едва не умерла во время МРТ из-за анальной пробки

Жительница Великобритании забыла про анальную пробку и пришла с ней на МРТ. В ходе исследования молодая девушка едва не умерла, сообщает Mash .

Инцидент произошел еще в апреле 2023 года, но недавно вскрылись детали случившегося. Оказалось, что девушка забыла про игрушку. Она посчитала ее безопасной, так как девайс сделан из силикона, а потому легла в аппарат.

Британка не знала, что внутри пробки есть металлические элементы. На них и среагировал аппарат. Под его воздействием пробка моментально пролетела до середины живота.

Девушка едва не погибла. Ей понадобилась срочная операция.

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