Молодая британка едва не умерла во время МРТ из-за анальной пробки
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Жительница Великобритании забыла про анальную пробку и пришла с ней на МРТ. В ходе исследования молодая девушка едва не умерла, сообщает Mash.
Инцидент произошел еще в апреле 2023 года, но недавно вскрылись детали случившегося. Оказалось, что девушка забыла про игрушку. Она посчитала ее безопасной, так как девайс сделан из силикона, а потому легла в аппарат.
Британка не знала, что внутри пробки есть металлические элементы. На них и среагировал аппарат. Под его воздействием пробка моментально пролетела до середины живота.
Девушка едва не погибла. Ей понадобилась срочная операция.
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