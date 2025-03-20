Молния ударила прямо перед едущим в Атланте автомобилем

В американской Атланте молния едва не попала в движущийся автомобиль. Она ударила прямо перед ним, сообщает SHOT .

Страшный момент запечатлел видеорегистратор. На кадрах видно, как машины едут по трассе, а в этот момент в небе раздаются раскаты грома, видны молнии.

Автомобиль, который едва не угодил под разряд тока, тоже ехал по дороге. Внезапно перед машиной ударила молния. Это произошло в одно мгновение. Она ударила в землю рядом с авто.

Водитель, не ожидающий такого, увидел яркую вспышку и искры. К счастью, сам он не пострадал.

14 марта в Москве буйствовал 9-балльный шторм. Из-за сильного ветра рубероид снесло с крыши здания прямо на 5–7 машин.