Молния убила 13-летнего мальчика в Тыве

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Следователи разбираются в обстоятельствах гибели 13-летнего мальчика, в которого попала молния во время выпаса лошадей в Дзун-Хемчикском районе Республики Тыва, сообщает СУ СК России по региону .

Трагедия произошла в местечке «Довурактыг-Тей» села Чыраа-Бажы. По данным следствия, подросток помогал родственникам пасти лошадей.

Вечером 19 июля он вместе с братом должен был пригнать табун. Пока ребята шли к чабанской стоянке, в 13-летнего мальчика ударила молния. Подросток погиб на месте.

После этого правоохранителями была организована процессуальная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее молния убила столичную преподавательницу языков, пока та отдыхала на пляже в Тульской области. Также погибли еще два человека, включая ребенка.