Молния повредила Триумфальную арку в Риме
Удар молнии отколол фрагменты Триумфальной арки императора Константина
Удар молнии отколол фрагменты Триумфальной арки императора Константина у колизея в Риме, пишет RT.
«Все фрагменты были подняты и помещены в безопасное место», — говорится в сообщении информационного агентства Adnkronos.
Данные ущерба уточняются, точная картина повреждений будет ясна утром, указано в публикации.
О пострадавших при чрезвычайном происшествии данных нет.
Ранее в Китае из-за удара молнии погибли шесть человек.