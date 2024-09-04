Молния повредила Триумфальную арку в Риме

Удар молнии отколол фрагменты Триумфальной арки императора Константина у колизея в Риме, пишет RT .

«Все фрагменты были подняты и помещены в безопасное место», — говорится в сообщении информационного агентства Adnkronos.

Данные ущерба уточняются, точная картина повреждений будет ясна утром, указано в публикации.

О пострадавших при чрезвычайном происшествии данных нет.

Ранее в Китае из-за удара молнии погибли шесть человек.