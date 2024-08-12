6 человек умерли из-за удара молнии на востоке Китая

В городе Чанчжоу, который находится в провинции Цзянсу в восточной части КНР, произошла трагедия. Люди умерли из-за удара молнии, сообщает ТАСС со ссылкой на заявления местных властей.

Трагедия произошла вечером в воскресенье в местном парке, который называется «Фанмаошань». Удар молнии пришелся в павильон. Он был разрушен, в результате чего под обломками оказались посетители, прятавшиеся от непогоды.

Во время инцидента погибли шестеро. Еще около 10 человек травмированы.

Ранее в подмосковном парке «Патриот» молния попала в трех людей. Один мужчина погиб. Остальные попали в больницу, но потом их выписали.