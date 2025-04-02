Могут депортировать: петарду в школе Истры взорвал сын мигранта из Таджикистана

Мальчик, взорвавший петарду в школе Истры, оказался сыном гражданина Таджикистана, у которого нет российского гражданства. Родители пострадавших детей хотят, чтобы семью хулигана депортировали, сообщает «МК: срочные новости» .

В среду в школе № 2 Истры 11-летний ребенок взорвал петарду прямо в классе. Девять детей пострадали, одну школьницу даже госпитализировали с токсическим отравлением парами и газами.

Директор образовательного учреждения сообщил о происшествии родителям учеников. Оказалось, что петарду взорвал мальчик, которого считают непоседой и заводилой. Он неоднократно ввязывался в драки.

К тому же, у отца хулигана нет российского гражданства. Теперь родители пострадавших учеников хотят, чтобы семью мальчика депортировали. Они уверены, что только так их дети окажутся в безопасности.

Истринская городская прокуратура проводит проверку по факту данного инцидента. Она устанавливает причины и обстоятельства происшествия. Кроме того, будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних.

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.