Петарда взорвалась в подмосковной школе. Девять детей пострадали

сегодня в 12:11

Девять детей пострадали от взрыва петарды в школе в Истре

Один из учеников взорвал петарду в школе № 2 в подмосковной Истре. В результате пострадали девять детей, сообщает «112» .

Пиротехника взорвалась прямо в классе. Девяти ученикам потребовалась помощь медиков. На место происшествия вызвали скорую помощь.

Двух детей осмотрел в классе школьный врач. Еще семерых — медики, приехавшие на скорой.

Одну девочку, 11-летнюю Веронику, доставили в больницу с токсическим отравлением парами и газами.

Петарда, которую принесли в класс, детонирует долго. По одной из версий, дети решили, что она уже не взорвется, из-за чего подошли к пиротехнике слишком близко.

Такие петарды свободно продаются на маркетплейсе. Они стоят менее 200 рублей.