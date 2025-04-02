Петарда взорвалась в подмосковной школе. Девять детей пострадали
Девять детей пострадали от взрыва петарды в школе в Истре
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Один из учеников взорвал петарду в школе № 2 в подмосковной Истре. В результате пострадали девять детей, сообщает «112».
Пиротехника взорвалась прямо в классе. Девяти ученикам потребовалась помощь медиков. На место происшествия вызвали скорую помощь.
Двух детей осмотрел в классе школьный врач. Еще семерых — медики, приехавшие на скорой.
Одну девочку, 11-летнюю Веронику, доставили в больницу с токсическим отравлением парами и газами.
Петарда, которую принесли в класс, детонирует долго. По одной из версий, дети решили, что она уже не взорвется, из-за чего подошли к пиротехнике слишком близко.
Такие петарды свободно продаются на маркетплейсе. Они стоят менее 200 рублей.