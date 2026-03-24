Могли утонуть: двое мальчиков пропали в Ульяновске

Двое подростков, исчезнувших в Ульяновске, могли утонуть в Волге

В Ульяновске исчезли двое подростков. Они пошли гулять по реке Волге и исчезли 22 марта. Предполагается, что мальчики могли утонуть, сообщает РЕН ТВ .

Дети пошли пешком по льду по направлению к реке Волге. Пропавших ищут сотрудники МЧС.

Акваторию осматривают на катерах. Также в поисках задействован квадрокоптер.

