Модель Playboy разбила свой свежекупленный Jaguar по дороге к родителям в Пермь

Российская модель, певица и музыкальная ведущая Анастасия Казанцева влетела в отбойник на своем Jaguar по дороге из Москвы в Пермь. В результате ДТП девушка не пострадала, сообщает SHOT .

ДТП произошло во вторник в 30 км от Нижнего Новгорода. Анастасия за рулем синего Jaguar F-Type, который купила неделю назад, не справилась с управлением на мокрой трассе и врезалась в разделительное ограждение. В результате аварии Казанцева не пострадала, но спорткар восстановлению не подлежит.

Модель решила протестировать свой свежекупленный «Ягуар» 2019 года выпуска и отправилась на нем из российской столицы в Пермь, где живут ее родители. Однако теперь ей придется добираться другим способом.

В феврале текущего года Анастасия Казанцева попала на обложку журнала Playboy Monaco. Также модель является победительница конкурса Miss World Russian Beauty 2023.

Ранее стало известно, что в России приобрели Lamborghini Revuelto за 140 млн рублей. Суперкар желтого цвета является одной из самых дорогих автоновинок года.