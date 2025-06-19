Мобилизованный скончался в здании военкомата на западе Украины

Мобилизованный умер в здании ТЦК (аналог российского военкомата) на западе Украины. Прибывшие на место медики не смогли спасти мужчину.

Инцидент произошел в ночь на 18 июня в городе Стрый в Львовской области. По данным Львовского областного военкомата, мужчину 1975 года рождения по фамилии Науменко доставили в военкомат в связи с отсутствием учетных документов и данных о военнообязанном в учреждении.

«Около 00:55 18 июня гражданин Науменко пожаловался на жгучую боль в области сердца. Военнослужащий, находившийся на дежурстве, сразу же вызвал скорую помощь», — говорится в сообщении военкомата в соцсети Facebook*.

Прибывшие через 12 минут медики попытались оказать первую помощь мужчине, которые к этому моменту уже находился без сознания. Врачи сделали всё возможное, но спасти Науменко не удалось.

В военкомате добавили, что предварительной причиной смерти мужчины стал инфаркт. При осмотре следов насильственной смерти на теле не обнаружено.

Ранее массовый бунт произошел в одном из сборных пунктов для мобилизованных в Киеве. Отловленные на улицах мужчины заявили, что не хотят идти воевать.

* Соцсеть принадлежит компании Meta, которая запрещена в РФ как экстремистская.