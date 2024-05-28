МО: ВСУ пытались атаковать Белгородскую область бомбой Hammer

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ВСУ атаковали в очередной раз Белгородскую область 28 мая около 20:00 мск. Бойцы киевского режима использовали в том числе реактивную систему залпового огня «Ольха».

Дежурными средствами ПВО сбили одну бомбу Hammer один реактивный снаряд РСЗО «Ольха». Информации о пострадавших не поступало.

Ранее Минобороны РФ показало момент уничтожения склада и техники ВСУ на Донецком направлении. На видео попали два мощных взрыва.