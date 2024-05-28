МО: ВСУ пытались атаковать Белгородскую область бомбой Hammer
Российские военные пресекли террористическую атаку на Белгородскую область
Вооруженные силы Украины пытались совершить очередную террористическую атаку на Белгородскую область, использовав управляемую авиационную бомбу Hammer французского производства, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
ВСУ атаковали в очередной раз Белгородскую область 28 мая около 20:00 мск. Бойцы киевского режима использовали в том числе реактивную систему залпового огня «Ольха».
Дежурными средствами ПВО сбили одну бомбу Hammer один реактивный снаряд РСЗО «Ольха». Информации о пострадавших не поступало.
Ранее Минобороны РФ показало момент уничтожения склада и техники ВСУ на Донецком направлении. На видео попали два мощных взрыва.