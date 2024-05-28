Минобороны РФ показало момент уничтожения техники ВСУ на Донецком направлении
Фото - © Wikipedia.org, 7th Army Training Command from Grafenwoehr, Germany
Министерство обороны России опубликовало видео моментов двух мощных ударов по складу боеприпасов и техники Вооруженных сил Украины, которые нанесли операторы ударных FPV-дронов на Донецком направлении, сообщает пресс-служба ведомства.
Боевую задачу по ликвидации украинского склада и техники успешно провели подразделения «Южной» группировки войск, которая активно использует беспилотники для поражения целей противника.
Российские военнослужащие успешно используют дроны как на открытой местности, так и в укрытиях.
На опубликованных кадрах видно, как беспилотник поднимается в воздух, наводит прицел на объект поражения и врезается в него, после чего происходит взрыв.
Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении четырех украинских беспилотников над Белгородской областью. Киев снова пытался атаковать российский регион.