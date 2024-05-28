Минобороны РФ показало момент уничтожения техники ВСУ на Донецком направлении

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МО: два мощных удара по складу ВСУ на Донецком направлении попали на видео

Министерство обороны России опубликовало видео моментов двух мощных ударов по складу боеприпасов и техники Вооруженных сил Украины, которые нанесли операторы ударных FPV-дронов на Донецком направлении, сообщает пресс-служба ведомства .

Боевую задачу по ликвидации украинского склада и техники успешно провели подразделения «Южной» группировки войск, которая активно использует беспилотники для поражения целей противника.

Российские военнослужащие успешно используют дроны как на открытой местности, так и в укрытиях.

На опубликованных кадрах видно, как беспилотник поднимается в воздух, наводит прицел на объект поражения и врезается в него, после чего происходит взрыв.

Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении четырех украинских беспилотников над Белгородской областью. Киев снова пытался атаковать российский регион.