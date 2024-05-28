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Минобороны: четыре украинских беспилотника уничтожили над Белгородской областью

Средства ПВО сбили четыре дрона ВСУ над территорией Белгородской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Беспилотники уничтожили в 14:00 по московскому времени 28 мая.

Ранее дежурные средства ПВО сбили два украинских беспилотника в небе над Белгородской областью. Попытка совершить террористическую атаку на территории страны была предпринята Киевом около 10:40 по московскому времени.

ВС России продолжают проведение спецоперации на территории Украины.