Подразделения группировки войск «Центр» смогли улучшить свое положение по переднему краю зоны соприкосновения с противником, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Военные поразили формирования танковой, шести механизированных, двух пехотных, двух егерских, десантно-штурмовой бригад украинской армии. А еще они ударили по трем бригадам теробороны, бригаде нацгвардии и штурмбригаде «Лють» нацполиции Украины.

Бойцы «Центра» отразили 58 контратак штурмгрупп ВСУ.

За неделю на направлении группировки потери противника составили до 3610 военных. Кроме того, ВСУ лишились танка, 11 боевых бронемашин, в том числе БМП Marder немецкого производства и двух бронетранспортеров М113 американского производства, 21 автомобиля и 29 орудий полевой артиллерии.

Ранее министерство обороны сообщило, что военные пресекают попытки ВСУ прорваться на территорию страны в Курской области. За сутки они отразили четыре атаки противника.