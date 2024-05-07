МО РФ: украинский беспилотник сбили над Белгородской областью

сегодня в 17:04

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Белгородской областью, сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

Инцидент произошел во вторник около 14:30 по Москве. Попытка Киева совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ пресечена.

Ранее беспилотник ВСУ атаковал склад топлива на ж/д станции в Воронежской области. Следы удара дрона украинской армии нашли охранники базы при дневном обходе.

С начала СВО Белгородская область регулярно подвергается ракетным обстрелам и атакам беспилотников с украинской стороны.