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Беспилотник ВСУ атаковал склад топлива на ж/д станции в Воронежской области

Украинский беспилотник совершил атаку на склад топлива на железнодорожной станции Лиски в Воронежской области. В результате инцидента пострадавших нет, сообщает Baza .

Следы удара дрона украинской армии нашли 6 мая охранники базы при дневном обходе. На одной из цистерн заметили вмятину, а рядом находились обломки беспилотника самолетного типа.

В результате атаки беспилотника ВСУ пострадавших и значительных разрушений нет.

На место были вызваны спецслужбы и взрывотехники, которые обследовали и изъяли обломки БПЛА.

Ранее стало известно, что силы Черноморского флота РФ уничтожили 5 морских дронов ВСУ у побережья Крыма.