МО РФ: совокупные потери ВСУ за сутки составили до 1815 человек
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Украинская армия потеряла до 1815 человек личного состава на различных направлениях СВО за сутки сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Подразделения российской группировки войск «Запад» отразили 2 контратаки штурмовых групп 3-й механизированной бригады Украины.
Также подразделениям «Южной» группировки войск удалось улучшить тактическое положение и поразить 3 полевых склада боеприпасов противника.
Бойцы группировки войск «Центр» отразили 7 контратак штурмовых групп ВСУ и уничтожили боевую машину пехоты Bradley.
Помимо этого, 2 контратаки ВСУ отразили подразделения группировки войск «Восток».
Ранее штурмовикам группировки войск «Восток» удалось занять более выгодные рубежи на подступах к селу Константиновка.