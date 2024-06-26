МО РФ: совокупные потери ВСУ за сутки составили до 1815 человек Происшествия сегодня в 15:29 Фото - © Telegram-канал Минобороны России

Украинская армия потеряла до 1815 человек личного состава на различных направлениях СВО за сутки сообщает пресс-служба Минобороны РФ.