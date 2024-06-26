сегодня в 12:14

Штурмовики ВС РФ заняли выгодные рубежи на подступах к Константиновке

Штурмовикам группировки войск «Восток» удалось занять более выгодные рубежи на подступах к селу Константиновка. Освобождение населенного пункта позволит вести огневой контроль стратегической трассы на Угледар, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Путь штурмовой бронегруппе с десантом проложил танк с катковым минным тралом. На подступах к позициям украинской армии десант захватил опорный пункт ВСУ

Под натиском бойцов с Сахалина оборона ВСУ на границе с Константиновкой сейчас разваливается, украинской армии трудно оказывать очаговое сопротивление, предпринимая попытки задержать продвижение российских подразделений применением ударных дронов.

ВС России продолжают проведение СВО на территории Украины.