МО РФ: беспилотник ВСУ сбили над Северной Осетией–Аланией

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Утром в субботу украинский дрон самолетного типа уничтожен над территорией Республики Северная Осетия–Алания, сообщает пресс-служба министерства обороны страны.

Инцидент произошел в районе 08:40. Дрон сбили дежурными средствами ПВО.

Таким образом, российские военные пресекли попытку Украины совершить террористическую атаку по объектам в РФ.

Прошлой ночью в РФ сбили и перехватили свыше 20 беспилотников противника, а также безэкипажные катера в Черном море.