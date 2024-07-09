сегодня в 12:05

МО РФ: 4 беспилотника ВСУ сбили над Астраханской и Белгородской областями

Средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и ликвидировали 3 беспилотника самолетного типа над Астраханской областью и один дрон над территорией Белгородской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Инциденты произошли во вторник с 08:20 по 10:30 по Москве. Попытка Украины совершить террористическую атаку по объектам на территории России пресечена.

Ранее губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщал, что утром во вторник Киев попытался провести массированную атаку беспилотниками по объектам на севере региона. В результате ЧП никто не пострадал.

С начала СВО Белгородская область регулярно подвергается ракетным обстрелам и атакам БПЛА с украинской стороны.