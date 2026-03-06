Многомиллионное хищение: бизнесмены проворовались на заказе для Минобороны

сегодня в 18:43

Бизнесменов обвинили в многомиллионном хищении на оборонном заказе

Следователи возбудили уголовное дело в отношении гендиректора ООО «Толстый» Дмитрия Аганина и гендиректора ООО «Регион» Натальи Барабаш. Их подозревают в многомиллионном хищении при выполнении государственного оборонного заказа, сообщает пресс-служба СК РФ.

Договор о реконструкции системы водоснабжения объекта в городе Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края заключили в октябре 2023 года. Обязанности по выполнению возложили на Аганина и Барабаш.

В этом же году гендиректора предоставили «липовые» документы о выполнении заказа, а деньги присвоили. Речь идет о миллионах рублях. Действия причинили Минобороны РФ ущерб в особо крупном размере.

Аганина и Барабаш заключили под стражу. Расследование продолжается. Его контролирует Главное военное следственное управление СК России.

