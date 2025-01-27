Многоэтажное здание горит в турецком городе Аланья
A Haber: многоэтажка загорелась в турецком городе Аланья
Многоэтажное здание загорелось в турецком городе Аланья. В зоне возгорания оказались рабочие, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на телеканал A Haber.
На опубликованной видеозаписи видно, как из горящего здания идет черный дым. Люди, оказавшиеся внутри, вышли на балконы, закрыли лицо тканью, и просят помочь им.
Информации о том, сколько человек пострадали, нет.
Ранее три ресторана за вечер загорелись в Краснодаре.