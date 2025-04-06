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Многодетный папа надругался над приемным ребенком в машине в Подмосковье

Многодетный мужчина надругался над 15-летним приемным сыном в машине на Таракановском шоссе в Солнечногорске в Московской области. Об этом РЕН ТВ рассказал источник.

Открыто уголовное дело в рамках статьи «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, которое не достигло 16-летнего возраста». Правоохранители провели задержание отца.

Мужчина вместе с супругой воспитывали восьмерых приемных детей. Принято решение о лишении их родительных прав.

Всех детей у семьи забрали. У 15-летнего подростка была умственная отсталость.

Известно, что с одним из детей мужчина вступал в интимную связь по взаимному согласию.

Ранее серийного насильника задержали во Внукове за надругательство над подростком.