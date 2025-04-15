Многодетной матери, зарубившей топором детей в Канске, предъявили обвинение

В Канске предъявили обвинение 29-летней местной жительнице в совершении убийства своих троих детей с особой жестокостью, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Согласно версии следствия, 14 апреля женщина в квартире по улице Герцена убила свою четырехлетнюю дочь и двух сыновей в возрасте 7 месяцев и 8 лет.

Правоохранительные органы задержали местную жительницу. В ходе допроса она призналась, что дочь задушила, а сыновей зарубила топором. Происходящее увидел вернувшийся из школы третий сын, с которым мать пришла к своим родителям и рассказала о случившемся.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по п. п. «а», «д», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство трех малолетних, совершенное с особой жестокостью). В настоящее время она находится в СИЗО и ожидает меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи и криминалисты продолжают расследование уголовного дела и закрепление доказательной базы.

Подробности жестокого убийства детей матерью в Канске и о том, что будет с выжившим ребенком, читайте в материале РИАМО.