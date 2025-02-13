Много пострадавших: машина въехала в толпу протестующих в Мюнхене

Минимум 15 человек пострадали при наезде авто на толпу протестующих в Мюнхене

В немецком Мюнхене автомобиль протаранил толпу людей на митинге профсоюза Verdi. В результате происшествия пострадали по меньшей мере 15 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на немецкие СМИ.

По данным радиостанции BR, водитель намеренно пытался задавить толпу демонстрантов. На месте происшествия работают экстренные службы.

В мюнхенской полиции добавили, что от подозреваемого автомобилиста «больше не исходит опасность». Сведений о наличии погибших в результате автотарана пока не поступало.

Прочие обстоятельства случившегося выясняются.

Подобный случай происходил в Германии менее двух месяцев назад, когда в Магдебурге две машины начали давить толпу людей. Трагедия произошла на рождественском рынке, погибли 11 человек и еще 60 пострадали.