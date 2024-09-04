«МК»: висящий на дереве труп мужчины нашли на северо-западе Москвы
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Висящее на дереве тело мужчины обнаружили в спальном районе на северо-западе Москвы, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».
Трагедия произошла в среду в Новотушинском проезде в столичном районе Митино.
Неизвестный выпал из окна многоэтажки и повис на дереве. Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи констатировала смерть мужчины.
Ранее годовалая девочка выпала из окна квартиры на 8-м этаже на улице Белореченской в Москве.