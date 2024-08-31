В Москве годовалая девочка выпала из окна квартиры на 8 этаже
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Трагедия произошла в Москве на улице Белореченской. Годовалая девочка выпала из окна квартиры на 8 этаже, сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.
В данный момент ребенку оказывают экстренную помощь.
Установление всех обстоятельств произошедшего контролирует Люблинская межрайонная прокуратура.
Родителям напомнили, что не стоит ставить мебель рядом с окнами. Ребенок не должен иметь возможности залезть на подоконник. Москитная сетка не спасает от падения.
Ранее трехлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа многоквартирного дома на улице Барклая в Москве. Известно, что родители оставили ребенка в квартире одного на небольшое количество времени.