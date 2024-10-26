«МК»: в Москву завезли 80 бешенных хомяков из Краснодарского края

В российской столице объявили карантин по бешенству. Двух зараженных хомяков одна из семей купила 15 сентября на станции метро «Пражская», сообщает « МК ».

Зараженных бешенством хомяков, предположительно, привезли в российскую столицу из Краснодарского края. Проблема наблюдается у 80 особей.

Двух зараженных хомяков девочке-подростку купили 15 сентября за 1,1 тыс. рублей на станции метро «Пражская» в крупной сети зоомаркетов. Один из грызунов в первые дни после приобретения уже был вялым. Второй питомец проявлял активность.

17 октября один из хомяков умер. Его тело отнесли в лабораторию. Через несколько дней выяснилось, что у питомца было бешенство. Скорее всего, им заражены все особи из «краснодарской партии».

После этого второго хомяка у семьи тоже забрали в лабораторию и провели тесты. У него оказалось бешенство.

Ранее карантин по бешенству животных установили в Москве с 23 октября до 22 декабря 2024 года. Он распространяется на несколько улиц.