«МК»: трехлетний мальчик в Москве умер, перекусив шоколадкой

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Трехлетний ребенок скончался при странных обстоятельствах в Москве. Перед смертью он перекусил шоколадкой, сообщает МК.ru .

26 ноября малыш вместе с семьей находился в доме на улице Ватутина. По словам матери, ребенок съел шоколадку, после чего ему стало плохо. Сначала мальчика стошнило. Затем он потерял сознание.

Родители вызвали скорую помощь. Однако приехавшие медики вынуждены были констатировать смерть на месте. Точные причины и обстоятельства смерти ребенка в настоящий момент выясняются.

Отмечается, что когда мать малыша обращалась в экстренные службы, она находилась в состоянии шока.

Ранее годовалый малыш скончался во время пребывания в частных яслях Подмосковья. Он уснул и не проснулся.