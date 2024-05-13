МК: мать и двое детей отравились неизвестным веществом в пятиэтажке в Щелкове

В старой пятиэтажке в подмосковном Щелкове отравились женщина и двое ее детей. Причины происшествия на текущий момент неизвестны, сообщает «Московский комсомолец».

Отец семьи, который вышел погулять с собакой и поэтому не пострадал, нашел жену и детей без сознания. Они живы, но сейчас находятся в больнице.

Мужчина предположил, что могла произойти утечка газа, однако запаха в подъезде никто не почувствовал. Также житель предположил, что в квартире была плохая вентиляция.

Ранее SHOT сообщал, что количество отравившихся некачественным мефедроном в Астрахани выросло до 26, скончались 8 человек. Уже арестовали одного из наркокурьеров.