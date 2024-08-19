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«МК»: двух девочек сбили возле автобусной остановки на Боровском шоссе в Москве

Автомобиль сбил двух детей у автобусной остановки на Боровском шоссе в Москве. Пострадавших госпитализировали в больницу, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

Трагедия произошла в понедельник вечером.

По предварительной информации, в результате ДТП пострадали 2 школьницы моложе 10 лет. Девочки находятся в тяжелом состоянии.

На месте ЧП работают городские оперативные службы.

Ранее суд арестовал 44-летнего пьяного водителя, сбившего женщину с ребенком в Подольске. Мужчина не имеет регистрации на территории РФ и официально не работает.