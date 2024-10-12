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МК: 11-летняя девочка умерла через час после использования электронной сигареты

11-летняя девочка умерла через час после того, как воспользовалась электронной сигаретой. Инцидент произошел в подмосковном Ногинске, сообщает « МК: срочные новости ».

Пока мамы не было дома, 11-летняя школьница позвала домой подругу. После «вечеринки» следователи нашли в квартире «бычки» от обычных сигарет, зажигалку и использованную POD-систему.

Одна из 11-летних рассказала, что уснула. Когда проснулась через час, подруга уже была мертвой. Причина гибели выясняется.

Ранее Минздрав РФ сообщал, что вейпы и электронные сигареты могут вызвать у россиян новую болезнь легких — EVALI. Из-за нее поднимается температура, образуется кашель и одышка.