сегодня в 20:20

Мизулина сообщила об обнаружении каналов с угрозами московским школам

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале сообщила о передаче в российские правоохранительные органы информации о каналах, в которых размещались угрозы школам.

По данным Мизулиной, речь идет о двух столичных районах Бибирево и Алтуфьево.

«Инфо о каналах с угрозами школам направили в правоохранительные органы», — написала Мизулина.

Какие-либо другие подробности Мизулина раскрывать не стала. Компетентные органы разбираются в обстоятельствах случившегося.

