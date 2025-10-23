Мизулина сообщила об обнаружении каналов с угрозами московским школам
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале сообщила о передаче в российские правоохранительные органы информации о каналах, в которых размещались угрозы школам.
По данным Мизулиной, речь идет о двух столичных районах Бибирево и Алтуфьево.
«Инфо о каналах с угрозами школам направили в правоохранительные органы», — написала Мизулина.
Какие-либо другие подробности Мизулина раскрывать не стала. Компетентные органы разбираются в обстоятельствах случившегося.
