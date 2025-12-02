Мизулина: школьница в Приморье заказала избиение одноклассников студентам

В населенном пункте Фокино в Приморском крае школьница решила поквитаться с двумя одноклассниками с помощью взрослых и преступных методов. Она заказала избиение студентам, сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в Telegram-канале .

Инцидент произошел 26 ноября. Шесть студентов избили двух братьев, которые учились в шестом классе. Школьникам наносили удары 18-летние парни.

Одного из братьев госпитализировали в больницу Владивостока. У него диагностировали перелом носа и сотрясение мозга. В СМИ сообщили, что расправу над неугодными заказала их одноклассница. После произошедшего она заявила, что таким образом «пошутила».

Теперь делом заинтересовались сотрудники Следственного комитета. После проверки они примут решение в соответствии с законом.

Ранее вопиющая ситуация произошла в Сызрани. По словам матери 14-летней девочки-инвалида, подростки избили ребенка, плевали на нее и заставляли извиняться, снимая происходящее на видео.

