Митрополит Герман: в Курской области повреждены 23 храма

На территории пяти районов Курской области повреждены 23 храма, при этом два из них разрушены до основания, сообщается в рапорте митрополита Курского и Рыльского Германа (Моралина) на имя патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

По митрополита Германа, в настоящее время из-за сложной обстановки нет возможности проводить необходимые для восстановления и реставрации работы.

«Это будет совершаться после полного освобождения, прекращения постоянных обстрелов и разминирования территорий», — отметил он.

Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России.

Ранее сообщалось, что ночью украинский беспилотник атаковал гражданский легковой автомобиль в Курской области. Из-за нападения вражеского дрона травмы получила девушка, находившаяся в машине.